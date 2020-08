Conte su Facebook: «Hanno denunciato me e 6 ministri per comportamenti criminali» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Nei mesi scorsi - comme il Premier - alcuni cittadini, avvocati, finanche un'associazione dei consumatori Hanno dichiarato pubblicamente di avere presentato denunce nei miei confronti e del Governo. Alcuni ci Hanno accusato di avere adottato misure restrittive, altri ci Hanno accusato di non aver adottato misure sufficienti o di averle adottate troppo tardi» Leggi su firenzepost

ROMA – Dal banco degli avvocati a quello degli imputati. E Giuseppe Conte commenta quasi con sarcasmo, attraverso Facebook, i capi d’imputazione a carico suo e di sei ministri: «Nei mesi scorsi alcuni ...

Covid, avviso di garanzia a Conte. Premier: ho agito in coscienza

Roma, 13 ago. (askanews) – Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri (Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza) per la gestione della pandemia da coronavirus. “E ...

