Furbetti del bonus, la Camera studia le prossime mosse: «Nomi pubblici già oggi? Non è detto» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Negli uffici di Montecitorio si studiano con estrema cautela le prossime mosse sul “bonus gate”. Tanto che rischiano di allungarsi i tempi per la pubblicazione da parte dell’Inps dei Nomi dei deputati che hanno beneficiato del bonus previsto dal governo in piena emergenza Coronavirus per i lavoratori autoNomi. Nella mattinata del 12 agosto, è circolata l’indiscrezione secondo cui l’Inps era pronto a svelare i Nomi già oggi, 12 agosto, previa richiesta del presidente della Camera Roberto Fico. Ed è proprio su questo dettaglio che a Montecitorio non vogliono fare passi affrettati. Contatto diretto Fico-Inps? «Serve cautela» Le ipotesi al vaglio della ... Leggi su open.online

