Formula 1 – Gli organizzatori del GP di Russia puntano al 50% degli spettatori (Di mercoledì 12 agosto 2020) I promoter del Gran Premio di Russia, in programma sul circuito di Sochi il prossimo 27 settembre, puntano a riempire il 50% delle tribune in occasione dell’evento, decima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. Finora tutte le gare del Circus si sono svolte a porte chiuse, a causa della pandemia di Coronavirus, ma la F1 sta lavorando affinché gli spettatori possano tornare ad assistere alle gare seppure in un numero limitato. Potenzialmente la prima gara a porte aperte potrebbe essere il Gran Premio di Toscana al Mugello in programma il 13 settembre. Ma il Gran Premio di Russia, in calendario il 27 settembre, è il primo GP ad aver aperto le vendite dei biglietti. I promoter di Sochi puntano al 50% della capacità, ovvero circa 30.000 fan sulle ... Leggi su giornal

_Carabinieri_ : Gli allievi #Carabinieri del 139° corso hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nell’Arma, recitando la solenne… - AnnalisaChirico : Il Tribunale di Roma assolve Novartis e Roche in un proc. per aggiotaggio, all’origine un provvedimento Antitrust c… - Serbofilo2018 : Ankara, 11 ago - (Agenzia Nova) - I Paesi del Mediterraneo dovrebbero trovare una formula accettabile per protegger… - BovRaf : @GiacomoGiura @FrancisJUnder12 Per me il Bayern sullo stesso piano del City...se la giocano loro due! Anche se con… - GreenMidnight1 : @antigiannino96 @macho_morandi @rn5_rn Fidati che c'è una schiera nutrita di fessi che ci crede. Ora fanno tutti gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Gli Formula E | Ci avviciniamo alla conclusione: segui in diretta le libere del Berlin E-Prix [LIVE] F1inGenerale F1, GP Russia: obiettivo 30mila spettatori per la gara

SOCHI - Il sogno, neanche troppo nascosto, è quello di vedere le tribune piene a metà. Gli organizzatori del Gran Premio di Russia, in programma sul circuito di Sochi il prossimo 27 settembre, cercher ...

La Mercedes resta in Formula 1. Ma soltanto per un anno

La Mercedes non decide di lasciare la Formula 1 (per ora). Ma potrebbe comunque staccare la spina alla fine della stagione 2021 La Mercedes ha deciso di rimanere in Formula 1 anche per la prossima sta ...

SOCHI - Il sogno, neanche troppo nascosto, è quello di vedere le tribune piene a metà. Gli organizzatori del Gran Premio di Russia, in programma sul circuito di Sochi il prossimo 27 settembre, cercher ...La Mercedes non decide di lasciare la Formula 1 (per ora). Ma potrebbe comunque staccare la spina alla fine della stagione 2021 La Mercedes ha deciso di rimanere in Formula 1 anche per la prossima sta ...