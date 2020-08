Viviana Parisi, oggi l'autopsia svelerà il giallo. Anche i droni per trovare Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) E' un giorno importante, oggi, martedì, nel giallo della morte della dj Viviana Parisi e nella scomparsa del figlioletto Gioele che ancora non è stato ritrovato. oggi infatti è prevista l'autopsia sul ... Leggi su quotidiano

RaiNews : #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia… - Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - CronacaSocial : ?? Viviana Parisi. Oggi l'autopsia per chiarire molte cose. Le ultime sul 'giallo'. LEGGI?? - Infomessina : Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi -

Ultime Notizie dalla rete : Viviana Parisi

Continuiamo a raccontarvi la vicenda legata alla scomparsa e alla morte di Viviana Parisi, in arte Express Viviana. Una vicenda dai contorni oscuri, cui mancano diversi tasselli (in primo luogo, manca ...Un giallo dalle mille ipotesi, reso complicato da numerose domande cui proverà a dare almeno qualche risposta l'autopsia, in programma oggi nell'obitorio dell'ospedale Papardo di Messina. È una storia ...