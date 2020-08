Alyssa Milano mostra i capelli persi causa Covid-19: "Ecco cosa riesce a fare il virus" (Di martedì 11 agosto 2020) Alyssa Milano torna a parlare della sua esperienza col Covid-19 e mostra le conseguenze della malattia, lamentando la perdita dei capelli. Negli scorsi giorni, reduce da quattro mesi di malesseri fortissimi, l’attrice americana nota per il suo ruolo in “Streghe”, è risultata positiva al test degli anticorpi del coronavirus dopo ben tre risultati negativi.Su Instagram ha raccontato la diagnosi arrivata in ritardo: “Mi sentivo morire, non sono mai stata così male. Ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti”. Ora, a distanza di qualche giorno, il nuovo post in cui la Milano scrive: “Ho pensato di mostrare cosa il Covid-19 fa ai tuoi ... Leggi su huffingtonpost

