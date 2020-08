Corsa contro il tempo per trovare il piccolo Gioele, il figlio della dj morta in Sicilia (Di lunedì 10 agosto 2020) Per il 7° giorno consecutivo proseguono le ricerche del piccolo Gioele, bimbo di 4 anni, figlio di Viviana Parisi, dj di origini torinesi trovata morta nelle campagne di Caronia, nel Messinese. Vigili del fuoco, polizia, finanza, carabinieri con unità cinofile e droni, personale della Protezione civile sono impegnati nell’area dove è stato trovato il cadavere della donna. Sono stati già controllati oltre 500 ettari, compresi pozzi, rifugi e casolari che si trovano nelle campagna di Caronia, sottostante l’autostrada A20 Messina Palermo dove Viviana Parisi ha avuto un incidente con la sua auto prima di scavalcare il guard rail e scomparire con il piccole. Gli investigatori hanno sentito i familiari e ascolteranno anche gli operai ... Leggi su meteoweb.eu

SergioCosta_min : Ottima sinergia tra @ItalianNavy @guardiacostiera, @DPCgov e @minambienteIT nel Golfo di #Follonica: corsa contro i… - Sita54720179 : RT @SeaShepherdIta: ??#UPDATE dalle Isole #Eolie: Il #capodoglio Furia è stato perso di vista due giorni fa. Rimane con la coda avvolta nel… - Rosanna32644654 : RT @Miti_Vigliero: Pensate col Mes quanto sarebbe più facile tutto... Stanziati 1,4 miliardi, 250 milioni per ristrutturare i pronto socco… - generacomplotti : RT @MarlinEditore: #marlineditore #alessandroluciano #nerosaraceno Alessandro Luciano, autore del romanzo storico 'Nero saraceno', https://… - oldo_bis : RT @Miti_Vigliero: Pensate col Mes quanto sarebbe più facile tutto... Stanziati 1,4 miliardi, 250 milioni per ristrutturare i pronto socco… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa contro La corsa contro il tempo a Mauritius per bloccare la marea nera Euronews Italiano Roma, violenza contro le donne: nuovi appartamenti come case di accoglienza

« I cantieri sono in corso su una serie di appartamenti, anche confiscati alla criminalità organizzata, per creare nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza. Abbiamo anche voluto investire in mo ...

Si chiamava Silvia Angoli la donna morta nello schianto in moto contro un albero

L'incidente accaduto nella notte fra venerdì e ieri in via Martiri della Bettola. L’impatto è stato devastante, inutile per la ragazza ogni soccorso REGGIO EMILIA. L’impatto della moto contro l’albero ...

« I cantieri sono in corso su una serie di appartamenti, anche confiscati alla criminalità organizzata, per creare nuovi centri antiviolenza e case di accoglienza. Abbiamo anche voluto investire in mo ...L'incidente accaduto nella notte fra venerdì e ieri in via Martiri della Bettola. L’impatto è stato devastante, inutile per la ragazza ogni soccorso REGGIO EMILIA. L’impatto della moto contro l’albero ...