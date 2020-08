Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) ANSA, - TOKYO, 10 AGO - Il Giappone ha registrato ieri 1.492 casi di Coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 48.702: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I ... Leggi su corrieredellosport

WRicciardi : strano che in Giappone i casi aumentino, non avevano l’Avigan? - iconanews : Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore - paolorm2012 : Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore - serenel14278447 : Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore - 2_moku : Mentre dipingevo, ascoltavo la lettura del libro di Yoichi Ochiai. È stato molto interessante perché proprio ora è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giappone Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore - Asia ANSA Nuova Europa Prevenzione Coronavirus, Alba: le regole per il rientro in Italia

o quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Ba ...

Coronavirus: Giappone, 1.492 casi in 24 ore

(ANSA) - TOKYO, 10 AGO - Il Giappone ha registrato ieri 1.492 casi di coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 48.702: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I co ...

o quasi tutti gli Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Ba ...(ANSA) - TOKYO, 10 AGO - Il Giappone ha registrato ieri 1.492 casi di coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi a quota 48.702: lo ha reso noto il ministero della Sanità. I co ...