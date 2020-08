Bielorussia: vittoria schiacciante di Lukashenko, scontriPolizia affronta i manifestanti dell’opposizione dopo i primi exit poll (Di lunedì 10 agosto 2020) Polizia e manifestanti bielorussi si sono scontrati, a Minsk, dopo i primi risultati degli exit poll, che davano il premier Lukashenko ampiamente confermato alla guida del Paese.Un morto, dozzine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Secondo i dati preliminari resi pubblici dalla Commissione Elettorale Centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto l’80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 9,90%. Gli altri tre candidati hanno ottenuto meno del 2% dei voti. Ma l’opposizione contesta questi risultati. L'articolo Bielorussia: vittoria schiacciante di ... Leggi su ilfattoquotidiano

