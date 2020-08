Reazione a Catena 8 agosto 2020: I Ritentacoli vincono 15.250 euro (video) (Di domenica 9 agosto 2020) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 8 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni I Ritentacoli. Si tratta di tre ragazzi pugliesi che avevano già partecipato al programma qualche anno fa con il nome di I Polpi di Scena. Del polpo stavolta hanno lasciato solo i tentacoli. I Ritentacoli – Giancarlo, Antonello e Marco -, al loro quinto tentativo sono riusciti nuovamente ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 15.250 euro. Il loro montepremi totale sale dunque a circa 68mila euro. Il gioco finale L’Ultima Catena ... Leggi su ascoltitv

