Dune "sarà come il Signore degli Anelli", assicura lo scenografo (Di domenica 9 agosto 2020) Lo scenografo di Dune, l'atteso film di Denis Villeneuve, ha parlato del progetto e del motivo per cui è paragonabile al Signore degli Anelli. Dune di Denis Villeneuve, secondo lo scenografo Tom Brown, avrà la stessa importanza avuta dal Signore degli Anelli di Peter Jackson. Le nuove dichiarazioni sono emerse grazie a un'intervista rilasciata a KIDS FIRST! Film Critics in cui ha parlato di cosa possono attendersi gli spettatori dall'ambizioso progetto del regista canadese. Tom Brown ha dichiarato parlando dei veicoli spaziali mostrati in Dune: "La cosa grandiosa è che è così realistico. Non ha paragoni. L'approccio di Denis Villeneuve e del production designer Patrice ... Leggi su movieplayer

