Robin Williams: gli ultimi giorni della sua vita nel trailer del documentario (Di venerdì 7 agosto 2020) Per commemorare la scomparsa del celebre attore, è stato rilasciato il trailer del film docudrama che ripercorre la storia di Robin Williams e i terribili giorni prima del suo suicidio. Il grande Robin Williams ci ha lasciato l'11 Agosto 2014. Per ricordarlo e ripercorrere i motivi che l'anno spinto al suicidio, è stato rilasciato il trailer del documentario Robin's Wish che vuole esaminare i terribili, ultimi giorni della sua vita. Il documentario verrà rilasciato da Verticаl Entertаinment su digitale e su on demand martedì 1 settembre negli Stati Uniti. Il rilascio negli altri Stati deve ancora essere ... Leggi su movieplayer

Corriere : «Batman» in tv: Robin Williams doveva fare il Joker (ma fu silurato e si infuriò), i 15 segreti del film - avadesordre : #AdessoInTv PremiumEmotion #LUomoDellAnno satira alla Frank Capra con Robin Williams nei panni di un politico tropp… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Robin Williams protagonista stasera su Premium Cinema 2 con L'uomo dell'anno e Patch Adams… - clikservernet : Robin Williams protagonista stasera su Premium Cinema 2 con L’uomo dell’anno e Patch Adams - Noovyis : (Robin Williams protagonista stasera su Premium Cinema 2 con L'uomo dell'anno e Patch Adams) Playhitmusic - -