Migranti: L. Fontana, 'chiudere strutture, governo non semini fattori rischio' (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Oltre 200 Migranti positivi all'ex caserma Serena. Questa e tutte le altre strutture simili devono essere chiuse, come la Lega chiede da tempo. I dati sugli infetti aumentano in maniera preoccupante: il governo non può seminare fattori di rischio, dopo tutti i sacrifici fatti dai veneti. L'immigrazione, se gestita in questo modo, è solo un pericolo che ci portiamo in casa". Lo afferma Lorenzo Fontana, segretario della Liga Veneta. "Grazie al presidente Luca Zaia e al personale sanitario -aggiunge- che sta facendo controlli accurati, mentre il governo dimostra di non essere in grado di garantire la sicurezza sanitaria". Leggi su liberoquotidiano

