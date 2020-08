Ilary Blasi seduta accanto al figlio 14enne che guida la macchina in centro a Roma, lei posta il video e il web insorge (Di venerdì 7 agosto 2020) Ilary Blasi è molto attiva sui social e da poco ha postato una foto che la ritraeva in acqua avvinghiata al marito Francesco Totti mentre lo baciava appassionatamente. Appena pubblicata la foto, Francesco Totti ha subito commentato in modo ironico prendendola in giro come fa sempre, almeno in pubblico, ricordando la fantastica coppia formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Francesco Totti ha commentato “Sembravi un piranha ” e Ilary Blasi che sta sempre al gioco del marito ha avuto modo di controbattere che lui, al contrario dava l’impressione di essere un pesce rosso. Ilary e Francesco Ilary Blasi e Francesco Totti sembrano una coppia come tante e se non fosse per la vita che si concedono, giustamente ... Leggi su baritalianews

