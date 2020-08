Cristian il figlio di Ilary e Totti guida l’auto, quanti anni ha? (Di venerdì 7 agosto 2020) Cristian Totti guida l’auto in compagnia di mamma che scatta foto e video condivisi nelle sue instagram stories. I fan di Ilary e Totti s’interrogano: “Ma quanti anni ha?”. Nella giornata di ieri mamma Ilary Blasi ha condiviso alcuni momenti della sua vita familiare in compagnia del figlio maggiore, Cristian Totti scatenando la reazione del … L'articolo Cristian il figlio di Ilary e Totti guida l’auto, quanti anni ha? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Instagram Totti figlio. C’è Cristian al volante mentre la mamma Ilary Blasi realizza una storia per Instagram. Il giovane già guida nonostante l’età. Francesco Totti figlio ecco Cristian al volante de ...Ilary Blasi si lascia portare in giro tra le via della sua città da un autista d'eccezine, il piccolo Cristian. Il ragazzino ormai giunto alla soglia dei 14 anni sfreccia per le strade della capitale ...