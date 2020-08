Bolt a sorpresa: “Non ho avuto una vera chance di entrare nel mondo del calcio…” (Di venerdì 7 agosto 2020) L'abbiamo visto letteralmente volare sulle piste di Atletica. Usain Bolt ha provato a fare lo stesso nel mondo del calcio. Per il giamaicano, però, dopo l'esperienze in Australia con i Central Coast Mariners non è arrivata la firma del contratto da professionista. Un epilogo non proprio felice che ha deluso il campione che, a distanza di tempo, è tornato a parlare proprio di quel periodo non senza rimpianti e qualche sassolino da togliersi, anche con se stesso.Bolt: "Non ho avuto una vera occasione"caption id="attachment 1003067" align="alignnone" width="650" Bolt (getty images)/captionParlando a Wide World of Sports, Bolt ha commentato: "Penso di non aver avuto una vera e propria occasione. Non ho fatto esattamente ... Leggi su itasportpress

