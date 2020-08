Sente strano rumore nell’orecchio: il medico tira fuori il cadavere di 3 cm… (Di giovedì 6 agosto 2020) Una storia raccapricciante fa il giro del web. Questo uomo Sente uno strano rumore nell’orecchio ma non ha idea di cosa gli sta per succedere. Si tratta di una specie di ronzio, e presto scoprirà la verità. È da tempo che l’uomo Sente uno strano rumore proprio nel suo orecchio; un ronzio assordante e insopportabile, che non accenna a smettere. Il ronzio si fa sempre più nitido con il passare dei giorni, e presto si trasforma in dolore. Mentre gioca a carte con i suoi amici, d’improvviso non riesce più a capire nulla: la fitta si fa così forte da fargli perdere lucidità… Finché i suoi amici non lo portano di corsa in ospedale. Prima di arrivare nelle mani dei medici, però, la situazione si sta facendo ... Leggi su velvetgossip

frankym1988 : #Beirut, prima dell'esplosione si sente uno strano rumore. @francescatotolo @ChiaraNews che dite? - Dariowar2 : @Ivan__soli Chiedi al Mossad il primo ad estraniarsi, senza che nessuno glielo avesse chiesto... mi nonna diceva 'i… - zazoomblog : Sente uno strano ronzio nell’orecchio: il medico gli estrae una grossa… - #Sente #strano #ronzio #nell’orecchio: - Centropie : @iulius1980 @MarcosPalermo @Solano_56 @ASRomaPress perchè no? ha ricevuto l'offerta formale da Friedkin e sente l'a… - rittsulovemail : @anya___kouro tbh capisco bene come ci si sente ma è solo questione di riprendere il ritmo!! cioè alla fine siam st… -

Ultime Notizie dalla rete : Sente strano Sente uno strano rumore nell’orecchio, quel che il medico estrae è agghiacciante MeteoWeek Sente strano rumore nell’orecchio: il medico tira fuori il cadavere di 3 cm…

Una storia raccapricciante fa il giro del web. Questo uomo sente uno strano rumore nell’orecchio ma non ha idea di cosa gli sta per succedere. Si tratta di una specie di ronzio, e presto scoprirà la v ...

La gravidanza, 'la grande bellezza'

9,10,16,20 quanti kg hai “messo” durante la gravidanza? Certo che noi mamme abbiamo ricevuto almeno una volta questo tipo di domanda e sembra che ciò che conta sia la quantità, le forme e le grandezze ...

Una storia raccapricciante fa il giro del web. Questo uomo sente uno strano rumore nell’orecchio ma non ha idea di cosa gli sta per succedere. Si tratta di una specie di ronzio, e presto scoprirà la v ...9,10,16,20 quanti kg hai “messo” durante la gravidanza? Certo che noi mamme abbiamo ricevuto almeno una volta questo tipo di domanda e sembra che ciò che conta sia la quantità, le forme e le grandezze ...