Roberto Speranza: "Fiere e navi da crociera ripartono con prossimo Dpcm. A settembre riapre la scuola" (Di giovedì 6 agosto 2020) “Altre attivita riapriranno con il prossimo Dpcm, l’idea è far ripartire attivita fieristiche e navi da crociera”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il titolare del dicastero ha parlato anche del prossimo anno scolastico: “A settembre tutte le scuole riapriranno”.“Ad oggi possiamo dare un giudizio positivo di questa prima fase di apertura, eravamo preoccupati per la ripartenza del contagio ma il sistema di monitoraggio che abbiamo costruito ci ha consentito di valutare passo dopo passo l’impatto di queste riaperture. I dati ci dicono ... Leggi su huffingtonpost

