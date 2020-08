Migranti, Orlando: “Il Pd chiede un cambio nella gestione. Decreti di Salvini ancora in vigore e i risultati sono sotto gli occhi di tutti” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una delegazione del Partito democratico, guidata dal vicesegretario Andrea Orlando, con Debora Serracchiani, Marco Miccoli, Carla Cantone e Antonio Viscomi, ha partecipato alla manifestazione dei lavoratori della sanità privata, organizzata da Cgil, Cisl e Uil, davanti a Montecitorio, per dimostrare contro il disconoscimento della firma delle organizzazioni datoriali, dal contratto di lavoro recentemente sottoscritto. Orlando è tornato sul tema della gestione dei flussi migratori, al centro del dibattito politico di questi giorni dopo gli sbarchi avvenuti nel Sud Italia e gli ingressi nel nostro Paese dalla rotta balcanica: “I Decreti di Salvini sono ancora in vigore e i risultati ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Orlando Migranti, Orlando: “Il Pd chiede un cambio nella gestione. Decreti di Salvini ancora in vigore e i… Il Fatto Quotidiano Operazione “TAXI DRIVER”, 5 misure cautelari agli arresti domiciliari e 4 degli obblighi di dimora

L’indagine nasce dall’accertamento di un’avviata attività di prostituzione di alcune ospiti del centro di accoglienza per migranti di Capo d’Orlando riscontrata con l’ausilio della locale Stazione ...

Avrebbero spacciato droga e fatto prostituire alcune giovani migranti del Centro di accoglienza di Capo d’Orlando. E’ quanto emerge dall’operazione dei carabinieri che stamane hanno eseguito complessi ...

L'indagine nasce dall'accertamento di un'avviata attività di prostituzione di alcune ospiti del centro di accoglienza per migranti di Capo d'Orlando riscontrata con l'ausilio della locale Stazione ...