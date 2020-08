Mercato della Maddalena: sequestrati oltre 8mila cd contraffatti (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale hanno notato in via San Candida due giovani a bordo di due motocicli che trasportavano delle sacche di grosse dimensioni. I conducenti, dopo essersi fermati accanto ad un uomo al quale dovevano consegnare le borse, alla vista della volante sono scesi dai ciclomotori dandosi alla fuga, mentre l’uomo, che aveva tentato di allontanarsi, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti che, dopo aver recuperato i borsoni, vi hanno rinvenuto 8320 cd e dvd risultati contraffatti e 23 cinture recanti marchi contraffatti di note “griffe”. Un 50enne pakistano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per aver violato la ... Leggi su anteprima24

Mercati azionari europei in verde ma sotto i massimi della mattinata: EURO STOXX 50 +0,5 ... Atlantia -1,2% in calo: ieri dopo la chiusura del mercato ha comunicato i risultati del primo semestre 2020 ...

