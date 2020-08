Beirut, nube tossica, l’annuncio delle autorità : “lasciate la città” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il ministro della salute libanese Hamad Hasan consiglia di lasciare Beirut dopo le violente esplosioni che hanno causato diversi morti e feriti Fonte Instagram – @bbcnewsLe esplosioni di Beirut (Libano) hanno lasciato in dote un vero proprio bollettino di guerra. Oltre 100 i morti accertati finora e circa 4000 feriti si sono registrati che a ingenti danni in tutta la città. A scatenare la catastrofe è stato un boato in un deposito nel porto dove erano presenti circa 2750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrati da una nave diversi anni fa. Una situazione drammatica che ha spinto il ministro della salute libanese Hamad Hasan a fare un appello alla popolazione. Un gesto dettato dalla disperazione, che però allo stato attuale può rivelarsi fondamentale. Ha infatti consigliato a chiunque sia in ... Leggi su chenews

