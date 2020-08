Risultati NBA – Doncic in tripla doppia, ma a Dallas serve l’overtime: Bucks e Clippers ko (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tre match davvero interessanti disputati nella serata NBA di Orlando. I Dallas Mavericks battono i Sacramento Kings all’overtime in un match combattuto e divertente, nel quale serve un Luka Doncic pazzesco per frenare i Kings: il talento sloveno mette insieme 34 punti, 20 rimbalzi e 12 assist nel successo dei suoi Mavericks. Chi invece è mancato all’appello è stato Giannis Antetokoumpo che ha giocato appena 15 minuti mettendo insieme 16 punti, 6 rimbalzi e 4 assist: statistiche di tutto rispetto, visto il minutaggio, ma che non sono bastate ai Bucks per battere i Nets trascinati da Luwawu-Cabarrot (26 punti). Sconfitta inattesa anche per i Clippers che nonostante i 27 punti di Kawhi Leonard e i 23 di Paul George, si arrendono ai Phoenix Suns di Booker (35 punti e 8 ... Leggi su sportfair

