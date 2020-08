Covid, i verbali secretati mettono in imbarazzo i 5 Stelle. Sfuggenti, quasi conniventi, ecco le risposte (Di martedì 4 agosto 2020) Potrebbe sembrare un qualche episodio di una qualche serie televisiva. Files che sono stati secretati, il Governo che tace e non vuole far conoscere informazioni per non “produrre un danno alla sicurezza e all’ordine pubblico”. A fare da sfondo la pandemia globale. Silenzi imbarazzanti tra le mura di Palazzo Chigi, che più per la mancanza di conoscenza potrebbero sembrare motivati da connivenza. Ciliegina sulla torta che rende la storia ancora più ‘pepata’, è proprio il nostro caro M5S, che continua con la sua instancabile energia a essere tutto il contrario di quello che professa o per lo meno professava, “a sfuggire alle domande” e a dire di ‘non sapere nulla’. Il Tempo riporta alcune delle risposte che vengono date dai penastellati in merito alla questione degli atti ... Leggi su ilparagone

avvlgpapaleo : Quante, di quelle migliaia di morti si potevano evitare semplicemente non applicando protocolli sanitari sbagliati?… - TytoAlb82433730 : RT @StefanoMaffiol7: Giuseppe Conte, l'imbarazzo M5S per il segreto di Stato sul Covid. Così finisce il mito della trasparenza https://t.co… - danieleverone11 : RT @StefanoMaffiol7: Giuseppe Conte, l'imbarazzo M5S per il segreto di Stato sul Covid. Così finisce il mito della trasparenza https://t.co… - jobwithinternet : RT @StefanoMaffiol7: Giuseppe Conte, l'imbarazzo M5S per il segreto di Stato sul Covid. Così finisce il mito della trasparenza https://t.co… - StefanoMaffiol7 : Giuseppe Conte, l'imbarazzo M5S per il segreto di Stato sul Covid. Così finisce il mito della trasparenza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid verbali "Covid, giunta regionale chiederà chiarezza sui verbali del comitato tecnico-scientifico?" - piacenzasera.it piacenzasera.it Multa Covid 400 euro da annullare

Verbale coronavirus da stracciare La sanzione era stata emessa nei confronti di padre e figlia, multati dopo essere stati trovati fuori casa durante il lockdown mentre si dirigevano a fare ...

Camici, la capo segreteria di Fontana: "Governatore sbigottito da contratto"

Camici, il capo segreteria di Fontana: "Governatore sbigottito da contratto a titolo oneroso" Nelle indagini difensive depositate dalla difesa di Attilio Fontana in procura a Milano, e' stato sentita ...

Verbale coronavirus da stracciare La sanzione era stata emessa nei confronti di padre e figlia, multati dopo essere stati trovati fuori casa durante il lockdown mentre si dirigevano a fare ...Camici, il capo segreteria di Fontana: "Governatore sbigottito da contratto a titolo oneroso" Nelle indagini difensive depositate dalla difesa di Attilio Fontana in procura a Milano, e' stato sentita ...