Veretout sarà l'erede di Allan. Il brasiliano vicino all'Everton (Di lunedì 3 agosto 2020) Dentro Veretout e fuori Allan Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport, Jordan Veretout è il primo obiettivo del Napoli per sostituire

Laicher_ : @the21Alex @masolinismo Perché sicuramente veretout sara molto felice di andare al milan che gioca i preliminari di europa league - FGiallorossa : @Sardanapalooo @OfficialASRoma E il problema è che la prima di Europa League sarà quella senza Veretout... - TizianoRoma1927 : @asrsupporter Prove generali per Roma-Siviglia... Dove Veretout non ci sarà. - GliEhuilibri : @giga_97 @Mzucchiatti95 @lucabardoscia @grecben @danielelozzi Hysaj manco se ce mette i soldi lui lo voglio vedè. M… - IlmsgitSport : Roma, Veretout l'uomo in più. Ma con il Siviglia sarà l'uomo in meno. E per Fonseca è un problema -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout sarà Roma, Veretout è il tuo mastino: ecco perché Fonseca non ci rinuncia mai Il Romanista