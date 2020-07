Regionali in Puglia, pugno duro del Governo: introdotta la doppia preferenza (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Governo introduce la doppia preferenza in Puglia. Conte: “Ora il Parlamento voti all’unanimità il decreto legge”. ROMA – Il Governo introduce la doppia preferenza in Puglia. pugno duro da parte dell’esecutivo Conte che in un Consiglio dei ministri straordinario ha deciso di approvare un decreto legge per la parità dei generi nella regione d’origine dello stesso presidente del Consiglio dopo che nei giorni scorsi la giunta guidata da Emiliano aveva deciso di non introdurre nella sua normativa del sistema elettorale la oppia preferenza. Nominato il commissario straordinario Nella riunione a Palazzo Chigi il premier Conte ha nominato anche il ... Leggi su newsmondo

