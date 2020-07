Guardia giurata uccide la compagna e si spara a Torino. Si erano lasciati da 20 giorni (Di venerdì 31 luglio 2020) Omicidio suicidio in un appartamento di Vinovo, comune della prima cintura di Torino. Secondo una prima ricostruzione una Guardia giurata ha ucciso la sua compagna e poi si è suicidato. A chiamare i carabinieri sono stati i vicini di casa, che hanno udito delle urla seguite dagli spari. I militari della compagnia di Moncalieri hanno trovato nell’abitazione di via Tetti Rosa i due cadaveri.La coppia, dopo un lungo periodo di convivenza, si era separata da soli venti giorni. Attorno all’una, la donna, una 44enne commessa in un supermercato, è tornata a casa dopo il lavoro e ha trovato l’ex sul pianerottolo ad attenderla. Dopo una discussione, lui le ha sparato due colpi di pistola e poi ha rivolto la pistola contro di sé. Leggi su huffingtonpost

