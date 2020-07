Dalla Spagna, Higuain ha scelto il suo futuro (Di venerdì 31 luglio 2020) La Juventus è arrivata al punto clou della stagione. Dopo la vittoria dello Scudetto gli uomini di Sarri dovranno concentrare le loro forze sul ritorno degli ottavi contro il Lione. I bianconeri dovranno ribaltare il risultato per proseguire il sogno Champions e approdare alle Final8. A stagione terminata sarà poi tempo di fare i conti con alcune partenza, tra cui quella di Gonzalo Higuain.GONZALO Higuain HA scelto IL RIVERcaption id="attachment 962861" align="alignnone" width="300" Higuain Juventus (getty images)/captionL'attaccante argentino sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza bianconera ed europea e a fine estate potrebbe raggiungere la sua nuova squadra. Secondo quanto riportato da Don Balon l'ex Napoli avrebbe dato il suo ok per il ritorno al River Plate, società ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : Dalla Spagna: 'Attenzione a #Messi, attenzione all'#Inter'. El Chiringuito TV, programma molto seguito, rilancia la… - IndiainItaly : Durante la quarantena per il Covid-19, Theresa, una viaggiatrice proveniente dalla Spagna, è rimasta bloccata in Ka… - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - Pall_Gonfiato : Dalla Spagna arrivano conferme sul possibile affare di mercato dell'estate 2020. - ianna63 : RT @InterCM16: Dalla Spagna: Suning ha molti soldi. Forse l'unica società calcistica europea ad averne dopo la pandemia. Ci stanno provando… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: per Messi l'Inter spenderà 260 milioni Calciomercato.com Coronavirus, in Europa, letale per un paziente con tumore su tre

Capire, il più in fretta possibile, come curare al meglio i pazienti oncologici che contraggono il virus, come evitare un numero elevato di decessi e il modo più efficace per limitare le conseguenze i ...

Covid, Congresso USA: "Catastrofe sanitaria"

Boom di nuovi casi di coronavirus in Spagna dove si sono registrati 1.525 contagi nelle ... il pedale del freno per tenere sotto controllo il virus", ha spiegato Johnson. Dalla mezzanotte scorsa è ...

Capire, il più in fretta possibile, come curare al meglio i pazienti oncologici che contraggono il virus, come evitare un numero elevato di decessi e il modo più efficace per limitare le conseguenze i ...Boom di nuovi casi di coronavirus in Spagna dove si sono registrati 1.525 contagi nelle ... il pedale del freno per tenere sotto controllo il virus", ha spiegato Johnson. Dalla mezzanotte scorsa è ...