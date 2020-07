Annunziata (PD): “Valutiamo le candidature e tra un pò faremo sintesi” (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Adesso siamo in una fase di ascolto da parte del commissario Aldo Cennamo. E’ giusto registrate le volontà della candidature, ma da qui alla prossima settimana faremo una sintesi. Sintesi che dovrà essere fatta, appunto, dal commissario Cennamo”. Così il segretario del Partito Democratico Regionale, Leo Annunziata. Annunziata oggi in città per presentare il suo libro Parole dalla quarantena: “Nasce dall’esigenza di significare un periodo difficile – dice – Un periodo che tutti noi abbiamo vissuto. Non è assolutamente un tentativo di dare una spiegazione. E’ stata un’esperienza intransitiva a dir poco inspiegabile, ma per il tentativo di sostenerla. Esperienza che si è fatta in ... Leggi su anteprima24

