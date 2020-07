Traffico Roma del 29-07-2020 ore 12:30 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane coda per Traffico intenso sul tratto Urbano della A24 tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo si rallenta per un incidente in via di Fioranello altezza incrocio con via Tor di Sasso chiusa lo ricordiamo in zona Torre Gaia via di Tor Bella Monaca altezza incrocio con via Casilina deviazioni per la linea bus 58 proseguono i lavori in zona Prati lungo i binari di viale delle Milizie i tram della linea 19 sono sostituiti da bus navetta tra Valle Giulia e Piazza Risorgimento devi neanche per diverse linee bus lavori anche in Viale ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Roma, 17enne investita a Santa Marinella: denunciato il conducente

Con l'occasione si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante il periodo estivo, a causa dell'aumento del traffico sulle ...

Incidente di Santa Marinella: denunciato dalla Polizia di Stato l’autista del mezzo. Grave 17enne

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rima ...

Con l'occasione si raccomanda a tutti gli utenti della strada di prestare la massima attenzione, in maniera particolare durante il periodo estivo, a causa dell'aumento del traffico sulle ...

Un romano 45enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale è rima ...