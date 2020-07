morto a 100 anni Gianrico Tedeschi, attore e antifascista che disse no a Salò (Di martedì 28 luglio 2020) È morto a 100 anni l'attore Gianrico Tedeschi: nato nel 1920, aveva iniziato la sua carriera negli anni '40, dopo essere tornato da un campo di prigionia nazista in cui era stato rinchiuso per aver ... Leggi su globalist

Agenzia_Ansa : Morto a 100 anni #GianricoTedeschi, una vita in scena L'esordio in un lager, 70 anni di carriera da Strehler a Caro… - repubblica : È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, esordì in un campo di prigonia [aggiornamento delle 08:31] - LaStampa : Morto a 100 anni il grande attore Gianrico Tedeschi, una vita in scena - rrcorsi : È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, una vita in scena - _GNapolitano : RT @RepSpettacoli: È morto Gianrico Tedeschi: aveva 100 anni, una vita in scena [di RITA CELI] [aggiornamento delle 10:33] -