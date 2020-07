Fontana: "Non mi dimetto. Ho agito in emergenza. Regione non ha pagato" (Di martedì 28 luglio 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha rilasciato un'intervista a Francesco Bei pubblicata oggi da la Repubblica in cui parla della vicenda dei camici donati dall'azienda di suo cognato alla Regione. Intanto Fontana prende un po' le distanze dal suo partito, la Lega, che ha parlato di "giustizia a orologeria" e dice invece che i magistrati devono svolgere il proprio compito e accertare la verità. Poi ha spiegato:"Della procedura attivata da Aria non ero a conoscenza e non sono mai intervenuto in alcun modo per favorire quella procedura. Questo ho inteso esprimere quando ho affermato di essere completamente estraneo e ignaro della fornitura onerosa in questione. Naturalmente, una volta venutone a conoscenza, ho sollevato la sua inopportunità"Sul fatto di aver provato a ripagare il cognato del mancato guadagno ... Leggi su blogo

