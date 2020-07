Glik al Benevento: “Mi mancava la Serie A” (Di lunedì 27 luglio 2020) Kamil Glik torna in Italia e lo fa al Benevento. Giornata di visite mediche per il difensore ormai ex Monaco che si accinge a tornare in Serie A dopo l'esperienza in Francia. L'ex anche del Torino è stato intercettato dai media all'ingresso a Villa Stuart dove si sottoporrà ai controlli di rito prima della firma ufficiale.Glik: "Mi mancava la Serie A"caption id="attachment 988199" align="alignnone" width="516" Glik (getty images)/captionMancano le firme, come detto, ma il ritorno di Kamil Glik in Italia è solo una formalità. Il difensore polacco, classe 1988, si appresta a tornare nel campionato nostrano. Cercato da settimane dal Benevento, per il centrale ex Monaco e Torino è tempo di visite mediche. ... Leggi su itasportpress

