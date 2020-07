Empoli-Cosenza in tv: data, orario e come vederla in streaming, Serie B 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Alle 21:00 di lunedì 27 luglio Empoli e Cosenza si sfideranno in occasione della trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020 al Castellani. Dopo tre vittorie consecutive e una lotta salvezza riaperta, il Cosenza non vuole fermarsi e cerca i tre punti contro la settima forza del campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

