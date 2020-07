Omicidio Serena Mollicone, la ‘svolta’ nel caso della giovane uccisa ad Arce: “I carabinieri…” (Di sabato 25 luglio 2020) Sono stati tutti rinviati a giudizio dal gup Domenico Di Croce i 5 imputati per l’Omicidio di Serena Mollicone, uccisa ad Arce nel 2001. Si tratta dell’ex maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, della moglie e del figlio Marco. A giudizio anche il maresciallo Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano. La prima udienza del processo si terrà il 15 gennaio prossimo nel Tribunale di Cassino. “Siamo soddisfatti, abbiamo ottenuto quello che avevamo chiesto che è il massimo che potevamo ottenere. Un pensiero forte va Gugliemo, se fosse stato vivo avrebbe vissuto anche lui questa soddisfazione. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie al suo coraggio e alla sua perseveranza”. Lo ha detto all’Adnkronos l’avvocato ... Leggi su caffeinamagazine

