Meteo MILANO: torna il SOLE, verso CALDO in forte aumento (Di sabato 25 luglio 2020) Il Meteo su MILANO proporrà un ritorno ad un quadro estivo, con SOLE prevalente per il fine settimana. La situazione non varierà all'inizio della settimana, quando il CALDO inizierà a divenire intenso. Sabato 25: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 3 Km/h, raffiche 16 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Domenica 26: poco nuvoloso. Temperatura da 20°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1013 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche 18 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Lunedì 27: quasi sereno. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1017 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Est 4 Km/h, raffiche 24 ... Leggi su meteogiornale

