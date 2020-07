Papu Gomez e il retroscena su Cristiano Ronaldo: “sembra una bambola, Ken di Barbie!” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sappiamo tutti di quanto Cristiano Ronaldo tenga alla propria forma fisica e alla propria bellezza. Il fuoriclasse portoghese è anche considerato un vero e proprio sex symbol. Se n’è accorto anche Papu Gomez che guardandolo da vicino lo ha paragonato… a una bambola! Intervistato al podcast Libres de Humo, il calciatore dell’Atalanta ha raccontato un episodio legato ad una particolare richiesta fatta al portoghese: “gli ho chiesto se poteva fare una foto con Bauti (figlio del Papu e grande fan di Ronaldo, ndr) e giuro, può sembrare una bugia, ma è incredibile, sembra una bambola bellissima, non ci si crede. È come Ken, hai presente quello di Barbie? Bello, bello“.L'articolo ... Leggi su sportfair

