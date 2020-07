Maltempo: a Milano rimozione fango e detriti esondazione (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Sono iniziate a Milano in zona Niguarda e Isola le operazioni di pulizia e rimozione del fango e dei detriti lasciati sulle strade dall'esondazione del Seveso, dopo i violenti temporali di questa mattina. Nell'attività è impegnata Amsa, che già dalle prime ore del mattino ha cercato di disostruire strade e sottopassi e di disostruzione dei pozzetti. Sono attualmente in campo per le attività di emergenza 6 squadre con l'ausilio di idrovore, automezzi spurgopozzetti e autospazzatrici. Leggi su iltempo

