Fear the Walking Dead 6: il teaser e la data di uscita della nuova stagione (Di venerdì 24 luglio 2020) Fear the Walking Dead 6 ha ora una data di uscita e un trailer che anticipa le prime sequenze dello spinoff della serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman. Fear the Walking Dead 6 ha ora un teaser trailer e una data di uscita: 11 ottobre sugli schermi americani di AMC. Il video mostra Morgan ferito e gli altri protagonisti alle prese con molti problemi e ostacoli in luoghi diversi, oltre a inseguimenti, esplosioni, zombie, decapitazioni e un potenziale indizio sulla sorte del personaggio affidato a Lennie James. La quinta stagione di Fear the Walking Dead ha mostrato gli ostacoli incontrati dal gruppo guidato da ... Leggi su movieplayer

Nel corso dell’evento dedicato alla serie Fear the Walking Dead, uno degli sceneggiatori ha rivelato nuovi gustosi dettagli sullo sviluppo dell’attesissima sesta stagione. Il panel del San Diego Comic ...

Nel corso del panel del San Diego Comic-Con dedicato alla fortunata serie, sono stati condivisi in esclusiva con i fan il trailer e la data ufficiale della premiere della sesta stagione di Fear the Wa ...

