Una Vita, spoiler 23 luglio 2020: Emilio organizza pomeriggi danzanti (Di giovedì 23 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata di Una Vita in onda su Canale 5 domani, giovedì 23 luglio 2020? Emilio vorrà risollevare il morale dei vicini di Acacias 38 e così deciderà di organizzare dei pomeriggi danzanti. Tutti accoglieranno la novità con grande gioia. La prima ad esserne felice sarà Cinta, che da qualche tempo nutre dell’interesse nei confronti del ragazzo. Cinta però dovrà fare i conti con la madre Bellita, che l’ha affidata ad Aranxta per farla studiare e soprattutto stare lontana dai guai dopo che è stata arrestata, anche se ingiustamente, dalla guardia civile con l’accusa di aver partecipato ad una truffa volta a mettere in circolazione banconote false. Nel frattempo, come ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Questa è la vita reale dei lampedusani. Una cosa è certa: con porti aperti e sbarchi triplicati siamo tornati ad es… - matteosalvinimi : #Salvini: In questo momento ci sono 373mila pensionati italiani all'estero, come in Portogallo dove per 10 anni non… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - Peppedor : RT @Poesiaitalia: Oggi avrebbe compiuto 69 anni Robin Williams. Dal film “L’Attimo Fuggente”, una lezione di vita che lacera modelli di a… - Viridea : Chi ama le #piante sa che il tema della distanza tra esse è importantissimo, sia nel breve che nel lungo periodo. E… -