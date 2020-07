Serie A, stadio e Nazionale: l’entusiasmo del sindaco Mastella (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gongola Clemente Mastella. La Serie A conquistata dal Benevento porterà lustro all’intera città e i primi effetti si sono già visti. Per la prima volta nella storia, la Nazionale Italiana farà tappa nel Sannio. Succederà a novembre, quando gli azzurri di Roberto Mancini sfideranno in amichevole al “Ciro Vigorito” l’Estonia. Il primo cittadino è intervenuto questo pomeriggio alla trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. “Abbiamo ottenuto un risultato da sogno, conquistando la Serie A con il Benevento“, ha dichiarato Mastella, “la squadra, questa volta, non è arrivata nel massimo campionato per caso come la prima volta. Ci sono state ... Leggi su anteprima24

