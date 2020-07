Recovery Fund, Conte: “Risultato che appartiene all’Italia” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte, alle Camere, riferisce l’esito del Consiglio Europeo di ieri. E pronostica già un piano di ripresa col Parlamento Due interventi seguiti da due lunghi applausi, prima al Senato e poi alla Camera. Giuseppe Conte è stato accolto come un vero trionfatore, dopo l’accordo sul Recovery Fund siglato a Bruxelles nella notte di ieri. Il premier ha naturalmente riferito ad entrambi i rami del Parlamento l’esito del Consiglio Europeo, e il suo intervento è stato accolto da un lungo applauso entrando nelle Aule di Palazzo Madama e Montecitorio. Insomma, un vero e proprio gladiatore incensato dalla folla. “È un risultato che non appartiene al Governo, e neppure alla maggioranza. È un risultato dell’Italia intera. Si è ... Leggi su zon

Giuseppe Conte dal vertice sul Recovery Fund non guadagna solo 208 miliardi, ma anche il 2,4 per cento di fiducia in più. Questo quanto analizzato da Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che ha ...Per le le imprese potrebbe arrivare un nuovo ristoro. Un aiuto ulteriore per quelle che più hanno subito l'impatto della crisi, con una nuova sforbiciata alle tasse dopo lo stop all'Irap di giugno. E ...