Si fa chiudere le tube ma resta lo stesso incinta e l'ospedale dovrà mantenere il figlio fino ai 25 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Si era sottoposta ad un intervento chirurgico per la chiusura delle tube, ma è rimasta incinta: gli Spedali civili di Brescia dovranno risarcire una donna e il suo compagno per la nascita del figlio ... Leggi su globalist

margherita951 : RT @globalistIT: - globalistIT : - PaolaPezz65 : @Korovamilkbar76 @amyrmia7x 3 mi sarebbe piaciuto. Mia suocera disse a mio marito, al parto della 2a, che era megli… - 2poluna : E infatti mi hanno chiuso you tube X cosa?????boh.....ti fanno chiudere a poco a poco.....??Ti spengono l entusiasm… - anderblanco11 : @Rhaos3 Interessante questa cosa di farsi chiudere le tube.... potrei darti un paio di colpi anche io ... ma se res… -

Ultime Notizie dalla rete : chiudere tube

Il Fatto Quotidiano

Si era sottoposta a un intervento chirurgico per chiudere le tube, ma è comunque rimasta incinta: per via di quell’operazione non riuscita adesso gli Spedali civili di Brescia dovranno versare 300 eur ...Nel 2011 la donna infatti era stata sottoposta a un intervento chirurgico per la chiusura delle tube, dopo la terza gravidanza. L'operazione però non era riuscita perché non eseguita correttamente dal ...