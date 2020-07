MotoGp, Lin Jarvis spiega il problema di Valentino Rossi: “vi dico il motivo del suo ritiro” (Di domenica 19 luglio 2020) Giornata positiva per il team Yamaha, che si gode il successo di Fabio Quartararo con il team satellite Petronas e il secondo posto di Viñales. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUnica nota stonata il ritiro di Valentino Rossi, fermatosi a sei giri dalla fine per problemi alla sua M1, come spiegato da Lin Jarvis ai microfoni di Sky Sport: “ad inizio gara mancava grip a Valentino, ha avuto problemi in frenata nei primi giri, poi perdendo grip anche nella gomma dietro per lui si è complicato tutto. Verso la fine ha avuto un guaio alla M1, si è fermata la sua Yamaha e dobbiamo scoprire cosa sia successo”. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesJarvis poi ha parlato di Quartararo e Vinales: “sono contento per Fabio Quartararo e per Vinales, la gara è ... Leggi su sportfair

