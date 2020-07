MES? “Mai escluso”: Gualtieri non chiude e sfida il M5s (Di sabato 18 luglio 2020) Mentre il Presidente del Consiglio Conte è impegnato a Bruxelles nel delicato vertice UE chiamato a trovare la quadra su Recovery Fund e bilancio pluriennale (una partita tutta in salita che difficilmente regalerà la fumata bianca entro domenica), a casa nostra ci pensa il Ministro Gualtieri a mantenere il dibattito sempre vivo, tirando in ballo il MES che da sempre è sinonimo di polemiche. “Il Governo non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito del MES”. Parole chiare quelle del Titolare del Tesoro che mostra di ignorare MESi di veti del Movimento 5 stelle sull’accesso al Fondo Salva Stati e intervistato dal Corriere della Sera tiene spalancate le porte, precisando che è decisivo concludere entro luglio il negoziato sul Recovery Fund, senza ... Leggi su quifinanza

gennaromigliore : Abbiamo bisogno del #Mes. Su questo @ItaliaViva non è disposta a trattare. Rispettiamo, con dispiacere personale pr… - Marcozanni86 : I fautori del #MES dicono che altri stati non lo vogliono non perché vi siano condizionalità, ma perché il tasso pe… - SusannaCeccardi : “Saremmo anche disponibili ad accettare il #MES senza condizionalità e senza vincoli. Ma servono risorse immediate,… - ZettiGiuliano : RT @marcopalears: Ogni italiano sano di mente sa quali sono i problemi atavici di questo paese e se ne lamenta. Ma se l'#UE ci chiede rifor… - infoitinterno : 'Mai escluso il Mes'. Gualtieri ignora mesi di veti M5S: 'Giorni decisivi per l'Ue' -

