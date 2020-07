La Procura di Roma indaga su strane scommesse in serie C e Primavera, coinvolto un arbitro (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo quanto scrive Repubblica, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo su una strana vicenda di scommesse e rigori accaduta prima del lockdown. Per la prima volta, sarebbe coinvolto un arbitro. “Bisogna riavvolgere il nastro e tornare a fine gennaio. In Federcalcio arrivano periodicamente le segnalazioni sui flussi anomali di scommesse: quando vi è un eccesso di puntate su una partita e su un risultato, le agenzie di betting informano i Monopoli di Stato. Stavolta però c’è un altro evento singolare. Una partita di serie C su cui gli organi di controllo avevano registrato anomalie è stata poi sospesa a pochi minuti dalla fine per un infortunio dell’arbitro“. Si trattava di un evento di scarso ... Leggi su ilnapolista

