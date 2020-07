Setien e il Barcellona, futuro in bilico: “Non so se ci sarò in Champions League” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il rapporto tra Setien e il Barcellona non è dei migliori. L’allenatore potrebbe salutare i blaugrana prima della Champions League: “Spero di esserci” Il rapporto tra Setien e il Barcellona è incrinato. L’allenatore non ha saputo creare empatia con la squadra, che difficilmente lo segue. Le parole di Messi nel post partita del match contro l’Osasuna rispecchiano alla perfezione il clima che sta vivendo il club catalano. Il tecnico ora rischia e potrebbe salutare la squadra nell’immediato. Le sue parole non fanno presagire nulla di buono: “Spero di essere l’allenatore del Barcellona in Champions League, ma non lo so”. Bartomeu ha già cambiato un allenatore nel corso della stagione, esonerando ... Leggi su zon

