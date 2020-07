Mara Venier, gaffe Coletta alla presentazione dei palinsesti: la reazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Giornata ricchissima oggi per la Rai che ha presentato i palinsesti completi della nuova stagione televisiva: molte le conferme, non pochi i colpi di scena, soprattutto sul fronte fiction, per non parlare dell’evento con Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia, e anche una gaffe. Finora almeno. Perché il web è un osservatore attento … L'articolo Mara Venier, gaffe Coletta alla presentazione dei palinsesti: la reazione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

CorriereUmbria : Mara Venier, la Rai dimentica Domenica In. Poi è costretta a correre ai ripari - Najwa__Martii : RT @giabi_: voglio Najwa da Mara Venier solo per sentirla chiamare AMORE DELLA ZIAAAA, e lei più o meno così: #Najwaitaliateama https://t.c… - marcoluci1 : Mara Venier: ''Felice di riportare attualità a 'Domenica in''' - unaresistencia : RT @_DAGOSPIA_: A-MARA GAFFE – STEFANO COLETTA SNOBBA MARA VENIER E SI SCORDA DI CITARE LA SIGNORA DELLA... - _DAGOSPIA_ : A-MARA GAFFE – STEFANO COLETTA SNOBBA MARA VENIER E SI SCORDA DI CITARE LA SIGNORA DELLA... -