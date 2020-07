Gigi Hadid mostra il pancione: “La mia gravidanza non è la cosa più importante del mondo” (Di giovedì 16 luglio 2020) “La mia gravidanza non è la cosa più importante che sta succedendo nel mondo”, in questo modo Gigi Hadid ha voluto spiegare in una diretta Instagram il motivo per cui non aveva ancora mostrato il pancione prima di adesso. Gigi Hadid mostra il pancione: “La mia gravidanza non è la cosa più importante del mondo”... L'articolo Gigi Hadid mostra il pancione: “La mia gravidanza non è la cosa più importante del mondo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu

magarirossa : Ho la stessa pancia di Gigi Hadid ma il mio bimbo si chiama Cacio Burro. - blogtivvu : Gigi Hadid mostra il pancione ai fan e svela per quale motivo non l'aveva fatto prima ??? ???????????? Ti raccontia… - blogtivvu : Gigi Hadid mostra il pancione: “La mia gravidanza non è la cosa più importante del mondo” - GPBGeorge : RT @vogue_italia: ESCLUSIVA: C'è anche Gigi Hadid tra le protagoniste della nuova campagna di Chanel ???? - GVCCIILOUIS : RT @goldnhazza28: No vabbè è la persona più buona del mondo. Ha detto che la sua gravidanza non era la cosa più importante che sta accadend… -