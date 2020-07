Napoli, Osimhen se la ride: “Dieci giorni che si parla dell’ultimatum” (Di lunedì 13 luglio 2020) Victor Osimhen ha risposto a suo modo a chi parla di ultimatun da parte del Napoli, una delle notizie più chiacchierate degli ultimi giorni. “10 days ultimatum” con emoticon di faccine che ridono è il post pubblicato dal calciatore sul proprio profilo Twitter. 10 days ultimatum 😂😂 — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 13, 2020 Leggi su sportface

