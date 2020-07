Donna morta | fatali i troppi antidolorifici assunti nel tempo (Di domenica 12 luglio 2020) Una esposizione costante nel tempo ha portato al verificarsi di una tragedia, con una Donna morta in maniera inattesa. Prendeva sostanze mediche ogni giorno. Una Donna è morta per insufficienza a molti organi a seguito di un sovradosaggio accidentale di antidolorifici. Lei è la povera Louise Waller, giovane madre di 39 anni. Aveva assunto compresse … L'articolo Donna morta fatali i troppi antidolorifici assunti nel tempo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

