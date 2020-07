Pioli su Gattuso: “Ha la capacità di dare la giusta mentalità alle sue squadre” (Di sabato 11 luglio 2020) L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato alla vigilia del match con il Napoli in conferenza stampa soffermandosi sul momento dei suoi ragazzi: “Ci sono ancora tanti punti e tante partite da giocare. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore che ha vinto la Coppa Italia”. Sul Napoli? “Dobbiamo fare una grande prestazione, ne abbiamo le qualità. Dobbiamo giocare con questa consapevolezza, dobbiamo sfruttare questo momento e dare il massimo. Difficile fare paragoni e confronti, Rino aveva cominciato la stagione dall’inizio. Ha fatto un ottimo lavoro come lo sta facendo al Napoli. Ha la capacità di far giocare bene le sue squadre e di dare la giusta mentalità. I conti si fanno alla fine e ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Pioli su #Gattuso: “Ha la capacità di dare la giusta mentalità alle sue squadre” Alla vigilia della sfida contro… - SanSpazio : Gattuso e Pioli sono i 2 migliori allenatori della Serie A. Change my mind - gabri1901 : RT @MilanNewsit: Tuttosport - Confusione Milan, Pioli come Gattuso: nuova rivoluzione, il club non impara dagli errori - _SiGonfiaLaRete : Belle parole per il collega #Gattuso nella conferenza stampa del tecnico del #Milan Stefano #Pioli ???? - MilanLiveIT : #Pioli in conferenza in vista di #NapoliMilan Guai a parlare di confronto con #Gattuso! -